В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 56.17EUR 58.80
Войти в почту
41 минуту назад

В Москве утвердили предмет охраны дома-мастерской скульптора Мухиной

Москва24иещё 6

В Москве утвердили предмет охраны дома-мастерской советского скульптора Веры Мухиной, которая является автором монумента "Рабочий и колхозница". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Утвержден предмет охраны дома-мастерской скульптора Мухиной
Фото: портал мэра и правительства Москвыпортал мэра и правительства Москвы

Здание 1947 года постройки находится в Пречистенском переулке. Заммэра города Наталья Сергунина рассказала, что дом Мухиной имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

"Эксперты изучили и описали исторический облик здания, его роль в архитектурном ансамбле района и все элементы. Теперь любые реставрационные работы будут проходить с учетом этих данных", – пояснила Сергунина.

В предмет охраны, в частности, включили конструкцию крыши и треугольное окно на ней, капитальные стены, перегородки, перекрытия и деревянную парадную лестницу с балюстрадой. Кроме того, в документ попали оформление фасадов здания, материалы отделки и мемориальная доска.

В настоящее время здание находится в ведении Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря.

Ранее в Москомстройинвесте одобрили проект реставрации ресторана "Прага" на Арбате в центре Москвы. Ожидается, что его площадь увеличится до 16 тысяч квадратных метров.

В рамках реализации проекта планируется использовать современные инженерные и технологические решения, увеличить общие площади здания на 6 200 квадратных метров с последующим использованием их под апартаменты.

Новости Москвы,Наталья Сергунина,Вера Мухина,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители