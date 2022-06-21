Утвержден предмет охраны дома-мастерской скульптора Мухиной

В Москве утвердили предмет охраны дома-мастерской советского скульптора Веры Мухиной, которая является автором монумента "Рабочий и колхозница". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы

Здание 1947 года постройки находится в Пречистенском переулке. Заммэра города Наталья Сергунина рассказала, что дом Мухиной имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

"Эксперты изучили и описали исторический облик здания, его роль в архитектурном ансамбле района и все элементы. Теперь любые реставрационные работы будут проходить с учетом этих данных", – пояснила Сергунина.

В предмет охраны, в частности, включили конструкцию крыши и треугольное окно на ней, капитальные стены, перегородки, перекрытия и деревянную парадную лестницу с балюстрадой. Кроме того, в документ попали оформление фасадов здания, материалы отделки и мемориальная доска.

В настоящее время здание находится в ведении Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря.

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