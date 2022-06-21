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9 минут назад

Фестиваль профессий среднего профессионального образования пройдет в Москве в День молодежи

Агентство «Москва»иещё 3

Фестиваль «ПроПрофессии и ПроВозможности» пройдет в Москве 27 июня, в День молодежи. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

В Москве пройдет фестиваль «ПроПрофессии и ПроВозможности»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«27 июня в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах 50 колледжей Москвы, подведомственных столичному департаменту образования и науки, проведут масштабный фестиваль профессий. Москвичи всех возрастов смогут попробовать себя в разных специальностях и поучаствовать в развлекательной программе», - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в департаменте, фестиваль, организованный Московским центром развития профессионального образования, будет особенно интересен для школьников 8-11 классов, а также абитуриентов колледжей.

Так, гости мероприятия смогут поучаствовать в диагностике электромобиля, познакомиться с роботизированным оборудованием для геодезических работ или изготовить настоящий металлический жетон.

«На фестивале пройдет мастер-класс и по мастерству гончара и керамиста. А любители десертов научатся готовить тайское мороженое, молочные коктейли и авторские напитки на основе кофе. С помощью FPV-очков все желающие смогут стать зрителями настоящего дрон-рейсинга - полета группы дронов по воздушной трассе», - добавили в пресс-службе.

Кроме того, на фестивале будет работать зона здорового образа жизни, где проведут занятия по фитнесу и румбе.

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