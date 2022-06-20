Собянин: восточный участок БКЛ готов на 93%

Строительство восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена вышло на финишную прямую, его готовность оценивается в 93%. В следующем году в районе новых станций будет построен мост через Нагатинский Затон, сообщил журналистам в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.

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"Восточный участок БКЛ построен уже на 93%. Высокая достаточно готовность, все тоннели проложены, идет монтаж линейных сооружений, оборудования, отделочные работы. Конечно, это важный участок, он обслуживает шесть районов Москвы, разгружает 4 радиальных направления действующих линий метро - такой достаточно ожидаемый участок для москвичей", - сказал он при осмотре хода строительства станции "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии Московского метрополитена.

Собянин добавил, что в районе новых станций БКЛ, помимо благоустройства, "планируется строительство пешеходного моста через затон для обеспечения пешеходной доступности жителям близлежащего микрорайона". "Проект планировки сделан, сегодня буквально мы включаем этот мост в адресную инвестпрограмму для того, чтобы в следующем году его построить", - заключил мэр.