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39 минут назад

Собянин заявил, что восточный участок БКЛ готов на 93%

ТАССиещё 5

Строительство восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена вышло на финишную прямую, его готовность оценивается в 93%. В следующем году в районе новых станций будет построен мост через Нагатинский Затон, сообщил журналистам в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин: восточный участок БКЛ готов на 93%
Фото: ТАССТАСС

"Восточный участок БКЛ построен уже на 93%. Высокая достаточно готовность, все тоннели проложены, идет монтаж линейных сооружений, оборудования, отделочные работы. Конечно, это важный участок, он обслуживает шесть районов Москвы, разгружает 4 радиальных направления действующих линий метро - такой достаточно ожидаемый участок для москвичей", - сказал он при осмотре хода строительства станции "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии Московского метрополитена.

Собянин добавил, что в районе новых станций БКЛ, помимо благоустройства, "планируется строительство пешеходного моста через затон для обеспечения пешеходной доступности жителям близлежащего микрорайона". "Проект планировки сделан, сегодня буквально мы включаем этот мост в адресную инвестпрограмму для того, чтобы в следующем году его построить", - заключил мэр.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства столицы, строительство восточного участка БКЛ метро от станции "Каширская" до станции "Нижегородская" было начато в 2018 году. Длина участка составляет 10,7 км с 4 станциями: "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики". Открыть новые станции планируется в 2023 году. Одновременно с открытием движения по восточному БКЛ будет возобновлена работа станций "Варшавская" и "Каширская", которые в настоящее время закрыты на реконструкцию.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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