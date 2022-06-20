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25 минут назад

«Желтый» уровень опасности из-за сильного дождя объявили в Москве 21 июня

Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столице по причине дождя с 09:00 до 21:00 вторника, 21 июня. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве на вторник
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

В ведомстве отметили, что в указанный период в городе могут пройти сильные дожди.

Аналогичное предупреждение также распространяется на Московскую область, передает агентство городских новостей «Москва».

В столице в понедельник, 20 июня, ожидается пасмурная погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. Синоптик добавил, что в течение дня вероятность осадков будет сокращена до минимума, а воздух прогреется до климатической нормы. Это связано с отходом фронтальной системы на юг. Днем в городе температура составит 20–22 градуса тепла. В Подмосковье ожидается от 18 до 23 градусов выше нуля.

На текущей неделе в Москве будет стоять теплая погода с кратковременными дождями и ветром с порывами от 5 до 10 метров в секунду. Так, например, в четверг, 23 июня, в городе будет облачно с прояснениями. Ночью столбики термометров будут показывать 13–15 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 25 градусов.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,
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