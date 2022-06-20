В Центре воспроизводства редких видов животных на свет появились птенцы белоплечих орланов. Краснокнижные птицы вылупились 14 апреля. Об этом сообщается в Telegram-канале Московского зоопарка, где опубликовано видео с редкими хищниками.

«Родители все еще кормят птенцов – приносят в гнездо положенные корма: крысы, перепелки, горбушу, кету, карпа. После обнаружения птенцов взрослым птицам меняют рацион: отменяется голодный день, вместо одного раза в день начинают кормить несколько раз», – говорится в публикации.

Белоплечий орлан является представителем семейства ястребиных. Он обитает на Камчатском полуострове, на курильском острове Онекотан, в прибрежной зоне у Охотского моря, а также в низовьях Амура. Крупную хищную птицу можно встретить на севере Сахалина и Шантарских островах. Этот вид занесен в Красную книгу России.