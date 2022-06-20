В Москве появятся новые указатели в преддверии 81-й годовщины начала ВОВ

Новые указатели появятся в столице в преддверии 81-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
«Около 70 городских указателей и более 400 информационных полей с QR-кодами укажут дорогу к домам, где жили и работали Герои Советского Союза и к зданиям, связанным с историей военных лет. При наведении камеры смартфона на QR-код откроется страница с фото, биографией, описанием подвигов героев войны и кратчайшим маршрутом к памятным местам»- говорится в публикации.
В комплексе городского хозяйства напомнили, что в апреле в преддверии Дня Победы в столице установили 86 городских указателей.