В Москве появятся новые указатели в преддверии 81-й годовщины начала ВОВ

«Около 70 городских указателей и более 400 информационных полей с QR-кодами укажут дорогу к домам, где жили и работали Герои Советского Союза и к зданиям, связанным с историей военных лет. При наведении камеры смартфона на QR-код откроется страница с фото, биографией, описанием подвигов героев войны и кратчайшим маршрутом к памятным местам»- говорится в публикации.