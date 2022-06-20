Жители Москвы заметили в небе необычный оптический эффект, который некоторые приняли за НЛО. Его сняли на видео в районе Рязанского проспекта, об этом сообщает телеканал «Москва 24», опубликовавшее присланную телезрителями запись.

По другой версии, в объектив камеры попало северное сияние. Однако редкое явление, скорее всего, было вызвано сочетанием низких и плотных облаков с сильной городской подсветкой, уточняет канал.