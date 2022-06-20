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1 час назад

Необычный оптический эффект в небе над Москвой показали на видео

Александр Кузьмин

Жители Москвы заметили в небе необычный оптический эффект, который некоторые приняли за НЛО. Его сняли на видео в районе Рязанского проспекта, об этом сообщает телеканал «Москва 24», опубликовавшее присланную телезрителями запись.

По другой версии, в объектив камеры попало северное сияние. Однако редкое явление, скорее всего, было вызвано сочетанием низких и плотных облаков с сильной городской подсветкой, уточняет канал.

Ранее Гидрометцентр России сообщал, что сезон серебристых облаков в Москве продлится до начала августа.

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