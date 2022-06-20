Птенцы редких белоплечих орланов вылупились в Московском зоопарке

«Столичный зоосад занимается сохранением редкого вида с начала 1980-х годов. Мы — держатели международной племенной книги белоплечих орланов, то есть являемся мировым центром мониторинга резервной популяции этих птиц в неволе. Наши орнитологи отслеживают количество и состояние здоровья орланов в зоосадах по всему миру, координируют их распределение в соответствии с генетическими линиями», — заявила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.