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1 час назад

В Московском зоопарке вылупились птенцы краснокнижных белоплечих орланов

RT на русскомиещё 6

В центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, расположенном в Волоколамском городском округе Подмосковья, вылупились птенцы краснокнижных белоплечих орланов.

Птенцы редких белоплечих орланов вылупились в Московском зоопарке
Фото:  mos.ru mos.ru

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт правительства Москвы.

«Столичный зоосад занимается сохранением редкого вида с начала 1980-х годов. Мы — держатели международной племенной книги белоплечих орланов, то есть являемся мировым центром мониторинга резервной популяции этих птиц в неволе. Наши орнитологи отслеживают количество и состояние здоровья орланов в зоосадах по всему миру, координируют их распределение в соответствии с генетическими линиями», — заявила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

По её словам, всего на территории зоосада проживают 12 белоплечих орланов: двое на основной экспозиции в центре Москвы и восемь — в центре воспроизводства.

«А недавно в центре вылупились ещё двое птенцов. Таким образом, там теперь представлены десять особей», — добавила Акулова.

Ранее сайт «Москва 24» передавал, что в Московском зоопарке появился птенец беркутов.

Новости Москвы,Светлана Акулова,Правительство Москвы,
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