Назван адрес первого в Москве восьмиэтажного небоскреба

Адрес первого в Москве восьмиэтажного небоскреба назван в Telegram-канале «Москва. Было — стало». Речь идет о многоквартирном доме на Садово-Спасской улице, 19/1. По данным канала, впервые в СМИ сообщила о постройке небоскреба в октябре 1904 года московская газета «Новости дня». Тогда дом также называли «тучерез».
«Это так высоко, что лифт не может подавать в один прием до восьмого этажа, и он будет передавать на шестой, откуда будет пересадка на другой лифт», — привели выдержку из газеты авторы группы.
Тогда даже ходили слухи, что это здание стало самым высоким в Европе.
Архитектором постройки был Осип Шишковский, а заказчиком выступал купец Федор Афремов, который владел еще дрожжевым и винокуренным заводом на Калужской заставе в Москве. Дом был доходным. Афремов зарабатывал сдачей квартир и предлагал рекламные площади, роль которых выполнял массивный голый торец.
Ранее стала известна стоимость знаменитого дома архитектора Мельникова. Московские власти выдали Мельникову землю бесплатно под экспериментальное сооружение — жилье будущего.