Больше 30 километров выделенных полос появится в Москве

До конца текущего года в Москве планируется запустить более 30 километров выделенных полос. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"В этом году организуем больше 30 километров выделенных полос. Благодаря "выделенкам" электробусы и автобусы точнее соблюдают расписание, снижается количество ДТП", – приводятся в сообщении слова главы ведомства Максима Ликсутова.

Уточняется, что в городе действует уже 398 километров полос для общественного транспорта. В прошлом году благодаря им время ожидания пассажиров на остановках сократилось вдвое. Кроме того, на некоторых улицах с "выделенками" на четверть сократилось число аварий.

В этом году новые выделенки появились на семи участках и появятся еще на 32-х, в том числе на Автозаводской улице перед ТТК, на Озерной улице перед Никулинской улицей, на проспекте Лихачева у метро "Технопарк", на Профсоюзной улице от улицы Генерала Тюленева и других.