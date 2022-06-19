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24 минуты назад

Больше 30 километров выделенных полос появится в Москве в 2022 году

Москва24

До конца текущего года в Москве планируется запустить более 30 километров выделенных полос. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Больше 30 километров выделенных полос появится в Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисовпортал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"В этом году организуем больше 30 километров выделенных полос. Благодаря "выделенкам" электробусы и автобусы точнее соблюдают расписание, снижается количество ДТП", – приводятся в сообщении слова главы ведомства Максима Ликсутова.

Уточняется, что в городе действует уже 398 километров полос для общественного транспорта. В прошлом году благодаря им время ожидания пассажиров на остановках сократилось вдвое. Кроме того, на некоторых улицах с "выделенками" на четверть сократилось число аварий.

В этом году новые выделенки появились на семи участках и появятся еще на 32-х, в том числе на Автозаводской улице перед ТТК, на Озерной улице перед Никулинской улицей, на проспекте Лихачева у метро "Технопарк", на Профсоюзной улице от улицы Генерала Тюленева и других.

Ранее сообщалось, что реверсивное движение отменят на Шереметьевской улице. Для автомобилей останется по две полосы в каждую сторону, однако перед пересечением с ТТК появится дополнительный ряд для тех, кто едет в центр. Также будет предусмотрена полоса для общественного транспорта.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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