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12 минут назад

Погода в Москве: в столице объявлен желтый уровень опасности

Майк Габриелян

Из-за сильного ветра и грозы в Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Он будет действовать до 21.00 19 июня, сообщает Гидрометцентр России.

В столице объявлен желтый уровень погодной опасности
Фото: ТАССТАСС

«Погода потенциально опасна. Ветер до 17 метров в секунду. Период предупреждения до до 21 ч», - сказано в прогностической карте предупреждений для Москвы.

В Подмосковье действует аналогичное предупреждение. Вдобавок здесь ждут грозу: «желтый» уровень объявлен до 21.00.

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В воскресенье, 19 июня в столичном регионе местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха в столице составит 23..25 градусов. Атмосферное давление - 742 миллиметра ртутного столба.

Ранее синоптики предупредили о «кошмарном» начале июля в некоторых российских регионах.

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