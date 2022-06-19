В столице объявлен желтый уровень погодной опасности

Из-за сильного ветра и грозы в Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Он будет действовать до 21.00 19 июня, сообщает Гидрометцентр России.
«Погода потенциально опасна. Ветер до 17 метров в секунду. Период предупреждения до до 21 ч», - сказано в прогностической карте предупреждений для Москвы.
В Подмосковье действует аналогичное предупреждение. Вдобавок здесь ждут грозу: «желтый» уровень объявлен до 21.00.
В воскресенье, 19 июня в столичном регионе местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха в столице составит 23..25 градусов. Атмосферное давление - 742 миллиметра ртутного столба.
Ранее синоптики предупредили о «кошмарном» начале июля в некоторых российских регионах.