В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва» Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

«Желтый» уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра объявили в Москве и области до 21:00 19 июня. Об этом сообщили в Гидрометцентре России в воскресенье, 19 июня.

— Погода потенциально опасна. Ветер до 17 метров в секунду. Период предупреждения в Москве — с 10:00 до 21:00 19 июня, — говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение действует и в Подмосковье. Кроме того, в области также объявили «желтый» уровень погодной опасности с 10:00 до 21:00 19 июня из-за грозы.

В воскресенье, 19 июня, Москва будет находиться под влиянием ложбины циклона. При переменной облачности в регионе местами пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в столице составит 24 градуса, в Подмосковье — на один градус выше. Ветер будет дуть юго-западный 5–10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба при относительной влажности воздуха порядка 50 процентов.