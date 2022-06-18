Москвичей приглашают принять участие в конкурсе экологического плаката

Столичный региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ГУП «Экотехпром» объявляет конкурс экологического плаката «Москва — чистый город». Об этом в субботу, 18 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.

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Участие в конкурсе могут принят как профессиональные, так и начинающие дизайнеры, художники, а также все творческие жители столицы в возрасте от 14 лет.

— Мы предлагаем участникам конкурса создать экологические плакаты, которые будут продвигать идеи осознанного потребления и вдохновлять на рациональное использование ресурсов. Экоплакат должен иметь и художественные элементы, и текстовую часть — слоган, инструкцию, призыв к действию, — рассказала руководитель пресс-службы Мария Захарова.

По ее словам, в своей работе можно рассказать о необходимости сортировки отходов, отказа от избыточной упаковки, или же затронуть важную для самих участников лично тему. Отправлять свои работы можно с 17 по 31 июля 2022 года. Итоги конкурса подведут 9 августа, передает агентство городских новостей «Москва».