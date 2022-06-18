В Москве состоится выставка мотоциклов

"25 июня на Северном речном вокзале мы проведем настоящую мотовыставку, посвященную Всемирному дню мотоциклиста. Приходите с 13:00 до 20:00. Там ждет выставка ретро мототехники, экспонаты музея Гаража особого назначения, современные мотоциклы, а еще квизы, фотовыставки, выступления музыкальных групп и кинопоказы, выступление мотоциклистов почетного эскорта ФСО России. В конце мы разыграем ценные призы", - говорится в публикации.