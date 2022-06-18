В Москве состоится выставка мотоциклов

В Москве на Северном речном вокзале 25 июня пройдет выставка мотоциклов. Об этом сообщается в субботу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"25 июня на Северном речном вокзале мы проведем настоящую мотовыставку, посвященную Всемирному дню мотоциклиста. Приходите с 13:00 до 20:00. Там ждет выставка ретро мототехники, экспонаты музея Гаража особого назначения, современные мотоциклы, а еще квизы, фотовыставки, выступления музыкальных групп и кинопоказы, выступление мотоциклистов почетного эскорта ФСО России. В конце мы разыграем ценные призы", - говорится в публикации.
Как уточнил заммэра Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в посте, в столице уже около 100 тыс. владельцев мотоциклов. При этом число ДТП с мотоциклистами падает:
"За пять месяцев этого года количество аварий снизилось на 20,5% по сравнению с январем-маем 2021 года".