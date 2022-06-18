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18 минут назад

В Москве на Северном речном вокзале 25 июня состоится мотовыставка

ТАСС

В Москве на Северном речном вокзале 25 июня пройдет выставка мотоциклов. Об этом сообщается в субботу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В Москве состоится выставка мотоциклов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"25 июня на Северном речном вокзале мы проведем настоящую мотовыставку, посвященную Всемирному дню мотоциклиста. Приходите с 13:00 до 20:00. Там ждет выставка ретро мототехники, экспонаты музея Гаража особого назначения, современные мотоциклы, а еще квизы, фотовыставки, выступления музыкальных групп и кинопоказы, выступление мотоциклистов почетного эскорта ФСО России. В конце мы разыграем ценные призы", - говорится в публикации.

Как уточнил заммэра Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в посте, в столице уже около 100 тыс. владельцев мотоциклов. При этом число ДТП с мотоциклистами падает:

"За пять месяцев этого года количество аварий снизилось на 20,5% по сравнению с январем-маем 2021 года".

Новости Москвы,Максим Ликсутов,ФСО России,
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