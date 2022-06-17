В Москве нанесут разметку на 22 тысячи пешеходных переходов

«Работы по нанесению разметки на пешеходных переходах начались в апреле, в настоящее время разметили 12 тысяч «зебр», всего сделаем 22 тысячи. В первую очередь обновляем разметку возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных транспортно-пересадочных узлов, парков, театров и кинотеатров», — рассказал заммэра.

С учетом высокой интенсивности городского движения и непростых погодных условий, разметка, наносимая на дорожное полотно, должна быть износостойкой и хорошо сопротивляться перепадам температуры. Дорожные службы используют современные материалы отечественного производства. Например, для пешеходных переходов специалисты применяют специальный разметочный термопластик. Этот материал изготавливается на основе нефтеполимерной смолы и обладает хорошей сопротивляемостью к истиранию. Для того, чтобы разметка была видна в темноте, в состав смолы добавляются стеклянные микроскопические шарики, отражающие свет от уличных фонарей и фар автотранспорта. Чтобы шины автомобилей не скользили по дорожной разметке, в состав термопластика добавляются противоскользящие присадки.