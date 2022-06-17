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1 час назад

Роспотребнадзор запретил купаться в зоне отдыха «Тропарево» на юго-западе Москвы

Агентство «Москва»

Купание в зоне отдыха «Тропарево» на юго-западе столицы временно запрещено из-за несоответствия качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор запретил купаться в зоне отдыха на юго-западе Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 15 июня в связи с несоответствием качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим показателям временно до получения удовлетворительных результатов запрещено купание в зоне отдыха «Тропарево» (ЮЗАО), установлены знаки о запрете купания. После получения удовлетворительных результатов воды купание в водоеме зоны отдыха будет снова разрешено», - говорится в сообщении.

Отмечается, что для купания вновь открыты зоны отдыха «Школьное озеро» и «Озеро Черное» (ЗелАО).

«По состоянию на 16 июня, открыты для купания девять зон отдыха: «Левобережье» (САО), «Путяевский пруд №1» (ВАО), «Озеро Белое» (ВАО), «Озеро Мещерское» (ЗАО), «Серебряный Бор -2» (СЗАО), «Серебряный Бор - 3» (СЗАО), «Большой городской пруд (ЗелАО), «Школьное озеро» (ЗелАО), «Озеро Черное» (ЗелАО)», - добавили в пресс-службе.

Новости Москвы,Роспотребнадзор,
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