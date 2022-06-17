Роспотребнадзор запретил купаться в зоне отдыха на юго-западе Москвы

«С 15 июня в связи с несоответствием качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим показателям временно до получения удовлетворительных результатов запрещено купание в зоне отдыха «Тропарево» (ЮЗАО), установлены знаки о запрете купания. После получения удовлетворительных результатов воды купание в водоеме зоны отдыха будет снова разрешено», - говорится в сообщении.