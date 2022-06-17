Блогер Лерчек оштрафована на 20 тыс. руб. за организацию фан-встречи на Патриарших прудах

Пресненский районный суд столицы оштрафовал на 20 тыс. руб. блогера Валерию Чекалину (Лерчек), которая признана виновной в организации мероприятия, повлекшего нарушение порядка массового пребывания людей на Патриарших прудах. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением Пресненского районного суда Москвы Валерия Чекалина признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тыс. руб.», - заявила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Как сообщали «Известия», Чекалина устроила на Патриарших прудах раздачу косметики своего бренда и собрала на встречу около 2 тыс. человек. На блогера пожаловались жители района, после чего полиция составила на нее административный протокол.