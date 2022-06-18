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1 час назад

Мотовыставка пройдет на Северном речном вокзале 25 июня

Вечерняя Москваиещё 1

Мотовыставка, посвященная Всемирному дню мотоциклиста, состоится 25 июня на Северном речном вокзале. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 18 июня.

Мотовыставка пройдет на Северном речном вокзале
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя МоскваСергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

— Сегодня в Москве уже около 100 тысяч владельцев мотоциклов. При этом число ДТП с мотоциклистами падает. За пять месяцев этого года количество аварий снизилось на 20,5 процента по сравнению с январем-маем 2021 года, — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Так, с 13:00 до 20:00 гостей будут ожидать выставка ретромототехники, экспонаты музея Гаража особого назначения, а также современные мотоциклы.

Кроме того, посетители увидят выступления музыкальных групп, кинопоказы, а также выступление мотоциклистов Почетного эскорта ФСО. В конце мероприятия организаторы разыграют ценные призы, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого стало известно, что около двух тысяч человек приняли участие в мотопараде в Москве 30 апреля. Колонна участников двигалась от проспекта Академика Сахарова до парка «Ходынское поле».

Также в июне и сентябре 2022 года в Москве пройдут еще два мотопарада. Ликсутов напомнил, что с 2010 года количество мотоциклистов в городе увеличилось в 2,3 раза и составило более 100 тысяч. Примечательно, что число водителей двухколесного транспорта на дорогах в сутки тоже возросло — с четырех до семи тысяч.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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