Мотовыставка пройдет на Северном речном вокзале

Мотовыставка, посвященная Всемирному дню мотоциклиста, состоится 25 июня на Северном речном вокзале. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 18 июня.

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

— Сегодня в Москве уже около 100 тысяч владельцев мотоциклов. При этом число ДТП с мотоциклистами падает. За пять месяцев этого года количество аварий снизилось на 20,5 процента по сравнению с январем-маем 2021 года, — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Так, с 13:00 до 20:00 гостей будут ожидать выставка ретромототехники, экспонаты музея Гаража особого назначения, а также современные мотоциклы.

Кроме того, посетители увидят выступления музыкальных групп, кинопоказы, а также выступление мотоциклистов Почетного эскорта ФСО. В конце мероприятия организаторы разыграют ценные призы, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого стало известно, что около двух тысяч человек приняли участие в мотопараде в Москве 30 апреля. Колонна участников двигалась от проспекта Академика Сахарова до парка «Ходынское поле».