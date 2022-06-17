Птенцов филина показали на видео в Зоосаде Деда Мороза

«Совсем недавно у западно-сибирских филинов в Зоосаде Деда Мороза появились 2 птенца. Самка долгое время сидела на гнезде и не показывала своих детей. С наступлением теплой, солнечной погоды, птенцы показали себя во всей красе, но ведут себя с опаской и находятся рядом с мамой, которая всегда следит за малышами», – отмечается в публикации.