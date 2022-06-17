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1 час назад

Новую станцию метро и девять километров дорог построят в районе Южного речного порта

Вечерняя Москваиещё 1

В районе Южного речного порта построят и реконструируют около девяти километров дорог. Также здесь построят новую станцию метро. Об этом в пятницу, 17 июня, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Новую станцию метро построят в районе Южного речного порта
Фото: Пресс-служба мэра и правительства МосквыПресс-служба мэра и правительства Москвы

— Поэтому мы планируем строительство нескольких новых проездов и путепроводов, реконструкцию и расширение Южнопортовой улицы. Ключевым объектом транспортной инфраструктуры этого района будет станция метро «Южный Порт», которая войдет в Люблинско-Дмитровскую линию, а примыкающая к ней пешеходная эстакада обеспечит выход пассажиров к Москве-реке, — рассказала Княжевская.

Она подчеркнула, что эти работы обеспечат развитие Южнопортовой улицы, Проектируемого проезда № 1423,1-ого и 2-ого Южнопортовых проездов от Шоссейной улицы до Третьего транспортного кольца.

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил соответствующий проект планировки для территории. План разработали специалисты Института Генплана. На территории бывшей промзоны построят общественно-деловые кластеры, жилые дома и благоустроят набережную.

Также в Москве проведут работы, связанные с благоустройством вокруг трех новых станций северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

Новости Москвы,Юлиана Княжевская,Сергей Собянин,
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