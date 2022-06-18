Москвичей предупредили об ограничениях в метро из-за концерта в «Лужниках»

Сегодня, 18 июня, возможны ситуативные ограничения входа/выхода на некоторых станциях Московского метрополитена из-за концерта в «Лужниках», сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Будьте внимательны: по требованию полиции на станциях метро «Парк культуры», «Фрунзенская», «Спортивная», «Воробьевы горы», «Университет» и МЦК «Лужники» возможны ситуативные ограничения входа/выхода», - говорится в сообщении.
В Дептрансе пояснили, что ограничения возможны в связи с тем, что сегодня в 19:00 на стадионе «Лужники» пройдет концерт. Пассажирам предлагается приобрести билеты на обратную поездку в метро заранее, чтобы сэкономить время в пути после мероприятия. Также оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникетах, отмеченных специальными стикерами.