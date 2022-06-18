Москвичей предупредили об ограничениях в метро из-за концерта в «Лужниках»

В Дептрансе пояснили, что ограничения возможны в связи с тем, что сегодня в 19:00 на стадионе «Лужники» пройдет концерт. Пассажирам предлагается приобрести билеты на обратную поездку в метро заранее, чтобы сэкономить время в пути после мероприятия. Также оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникетах, отмеченных специальными стикерами.