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55 минут назад

Раскрыт формат главного выпускного Москвы

Lenta.ru

Главный школьный выпускной Москвы пройдет 25 июня в Парке Горького. Для одиннадцатиклассников выступят популярные исполнители, в числе хэдлайнеров — Джони, Анна Асти, Люся Чеботина, Хабиб, Дава, Юлианна Караулова и другие. Мероприятие пройдет в привычном допандемийном формате, рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Раскрыт формат главного выпускного Москвы
Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвыпресс-служба Комплекса социального развития Москвы

По словам Раковой, в этом году на праздник соберется рекордное число участников — 35 тысяч человек.

«Для всех гостей торжества мы готовим яркую программу: диджеи, интерактивные площадки, более 50 любимых артистов, сформировать список которых помогли сами выпускники», — отметила заммэра.

Мероприятие начнется в 20:00 и продлится до 6:00 следующего дня. По всей территории парка установят более 20 интерактивных развлекательных зон. На входе гостей будет встречать красная ковровая дорожка, диджей-сет и тематическая фото-зона.

Концерты пройдут на Пушкинской набережной и у главного фонтана. Исполнителей выпускники выбирали сами с помощью открытого голосования. Кроме того, гостей ждут театрализованное представление на водных сценах-плотах от известного режиссера Алексея Франдетти, яркая анимационная программа с аниматорами и ростовыми куклами, тихая дискотека с иммерсивным представлением, интеллектуальный квиз, комик-шоу со stand up и импровизацией. А в полночь пройдет торжественный салют.

Вход на территорию парка 25 июня будет открыт только для выпускников и их сопровождающих по индивидуальным именным браслетам. Для обеспечения порядка будут задействованы городские службы: полиция, нацгвардия, сотрудники охранных предприятий, бригады скорой и экстренной медицинской помощи, МЧС.

Новости Москвы,Юлианна Караулова,Анастасия Ракова,Алексей Франдетти,
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