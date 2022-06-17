В благотворительном сервисе mos.ru появилась новая опция

Пользователи благотворительного сервиса mos.ru теперь могут поддержать одним платежом все программы, представленные в конкретной категории - в этом случае сумма платежа автоматически распределится поровну между ними. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Новая функция разработана для тех, кому сложно определиться, какой благотворительной программе помочь. Предположим, вы хотите поддержать бездомных животных, но не можете выбрать конкретные программы, в адрес которых перечислить средства. Теперь выбирать необязательно, вы можете просто воспользоваться опцией «Помочь всем» и поддержать сразу все программы выбранной категории. Для этого достаточно выбрать нужную категорию и внести сумму. Платеж автоматически разделится поровну между всеми программами в выбранной категории. Так горожанам будет еще проще делать добрые дела, а благотворительные организации смогут помочь еще большему числу подопечных», - приводятся в сообщении слова первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгения Козлова.
Отмечается, что благотворительный сервис mos.ru - совместный проект департамента информационных технологий и комитета общественных связей и молодежной политики, реализуемый при поддержке Общественной палаты Москвы. Сервис объединяет некоммерческие организации столицы и жителей, которые хотят сделать пожертвование на благотворительность. На данный момент в сервисе представлено 62 проверенные организации, программы которых есть на странице раздела. Жители города могут поддержать детей и взрослых в сложных жизненных обстоятельствах, людей с ограниченными возможностями здоровья, бездомных животных и многих других, кто нуждается в помощи.
Как добавляется в материале, за время работы благотворительного сервиса общая сумма пожертвований превысила 23,5 млн руб. Чаще всего пользователи помогают детям и животным - 51 и 24% от общего количества платежей через сервис соответственно.