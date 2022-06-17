В благотворительном сервисе mos.ru появилась новая опция

«Новая функция разработана для тех, кому сложно определиться, какой благотворительной программе помочь. Предположим, вы хотите поддержать бездомных животных, но не можете выбрать конкретные программы, в адрес которых перечислить средства. Теперь выбирать необязательно, вы можете просто воспользоваться опцией «Помочь всем» и поддержать сразу все программы выбранной категории. Для этого достаточно выбрать нужную категорию и внести сумму. Платеж автоматически разделится поровну между всеми программами в выбранной категории. Так горожанам будет еще проще делать добрые дела, а благотворительные организации смогут помочь еще большему числу подопечных», - приводятся в сообщении слова первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгения Козлова.