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16 минут назад

Опция «Помочь всем» появилась в благотворительном сервисе mos.ru

Агентство «Москва»иещё 1

Пользователи благотворительного сервиса mos.ru теперь могут поддержать одним платежом все программы, представленные в конкретной категории - в этом случае сумма платежа автоматически распределится поровну между ними. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В благотворительном сервисе mos.ru появилась новая опция
Фото: mos.rumos.ru

«Новая функция разработана для тех, кому сложно определиться, какой благотворительной программе помочь. Предположим, вы хотите поддержать бездомных животных, но не можете выбрать конкретные программы, в адрес которых перечислить средства. Теперь выбирать необязательно, вы можете просто воспользоваться опцией «Помочь всем» и поддержать сразу все программы выбранной категории. Для этого достаточно выбрать нужную категорию и внести сумму. Платеж автоматически разделится поровну между всеми программами в выбранной категории. Так горожанам будет еще проще делать добрые дела, а благотворительные организации смогут помочь еще большему числу подопечных», - приводятся в сообщении слова первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгения Козлова.

Отмечается, что благотворительный сервис mos.ru - совместный проект департамента информационных технологий и комитета общественных связей и молодежной политики, реализуемый при поддержке Общественной палаты Москвы. Сервис объединяет некоммерческие организации столицы и жителей, которые хотят сделать пожертвование на благотворительность. На данный момент в сервисе представлено 62 проверенные организации, программы которых есть на странице раздела. Жители города могут поддержать детей и взрослых в сложных жизненных обстоятельствах, людей с ограниченными возможностями здоровья, бездомных животных и многих других, кто нуждается в помощи.

Как добавляется в материале, за время работы благотворительного сервиса общая сумма пожертвований превысила 23,5 млн руб. Чаще всего пользователи помогают детям и животным - 51 и 24% от общего количества платежей через сервис соответственно.

Новости Москвы,Евгений Козлов,Правительство Москвы,
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