Москвичка вспомнила район своего детства на «полуострове»

«В Строгино мы переехали, когда мне был год с небольшим. Из самых ранних воспоминаний о районе в памяти осталось вот что: он только начинает строиться — появляются многоэтажки, рядом стоят старые опустевшие деревни с деревянными домами и большой яблоневый сад», — рассказала она.