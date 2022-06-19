Синоптики рассказали о теплой погоде в столице 19 июня

В воскресенье, 19 июня, Москва будет находиться под влиянием ложбины циклона. При переменной облачности в регионе местами пройдут кратковременные дожди.
Максимальная температура воздуха в столице составит 24 градуса, в Подмосковье — на один градус выше. Ветер будет дуть юго-западный 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба при относительной влажности воздуха порядка 50 процентов, пишет портал «Метеоновости».
— Погода в столичном регионе вполне комфортна, метепараметры в пределах характерных для июня, нет ощущения термического дискомфорта, содержание кислорода в утренние часы повышенное и днём сохранятся благоприятный кислородный режим, — сообщили синоптики.
Накануне главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, какую погоду ждать жителям города в июле. По словам специалиста, второй месяц лета в городе на Неве вряд ли станет самым теплым месяцем. Вероятны холодные температурные аномалии.