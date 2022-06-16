Камеры на дорогах Москвы будут лучше фиксировать нарушения

Дорожные камеры в Москве получили обновление. Как рассказали Autonews.ru представители Центра организации дорожного движения, камеры теперь видят лучше, дальше и шире. То есть, они будут фиксировать нарушения водителей на более протяженных отрезках пути.

Благодаря новым технологиям нейросети смогут следить за траекторией движения автомобиля не только по госномеру, но и по самому транспортному средству: к примеру, в ситуации, когда машина поворачивает направо, а во время маневра ее госномер оказывается закрытым другим автомобилем.