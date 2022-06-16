Полиция сможет составлять протоколы о нарушении тишины

Сергей Собянин наделил сотрудников полиции полномочиями составлять административные протоколы в случае нарушений тишины и покоя. Документ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.

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Ранее соответствующий закон одобрили депутаты Мосгордумы. Согласно действовавшей до сих пор норме, контроль за соблюдением тишины осуществлялся Объединением административно-технических инспекций. Возникал парадокс: ОАТИ не имели рычагов воздействия на нарушителей, тогда как сотрудники МВД не могли составлять протоколы.