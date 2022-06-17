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1 час назад

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве

Мослентаиещё 1

«Желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра и грозы объявили в Москве и Подмосковье на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Предупреждение о грозе и сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду будет действовать до 21:00 17 июня. В столице также ожидается облачная погода с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха останется на отметке 20-22 градусов тепла.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал москвичам ливни и солнце на выходных.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,
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