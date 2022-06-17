«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве

«Желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра и грозы объявили в Москве и Подмосковье на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение о грозе и сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду будет действовать до 21:00 17 июня. В столице также ожидается облачная погода с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха останется на отметке 20-22 градусов тепла.