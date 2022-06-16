Собянин утвердил проект реорганизации Рижского грузового двора

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым утвердил проект планировки территории Рижского грузового двора, расположенной в районе Марьина Роща. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

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«Правительство Москвы утвердило проект планировки территории Рижского грузового двора площадью 43,66 га, расположенной в районе Марьина Роща (СВАО) вблизи Рижского вокзала. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы. Решение о выводе грузового двора из центра города было принято ОАО «РЖД» в рамках программы оптимизации системы логистических мощностей компании», - говорится в сообщении.

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Как отмечается в тексте, проект реорганизации территории был разработан победителем международного конкурса - японским архитектурным бюро Nikken Sekkei.

«В результате его реализации на пересечении ТТК и проспекта Мира планируется возвести комфортный и сбалансированный городской район. Общая площадь застройки составит 727,59 тыс. кв. м, в том числе жилье - 264,4 тыс. кв. м. Часть квартир - порядка 25 тыс. кв. м - будет передана для переселения жителей по программе реновации», - рассказала пресс-служба.

Подчеркивается, что одной из главных доминант нового района останется пассажирский Рижский вокзал, который планируется реставрировать и приспособить к современному использованию в соответствии со стандартами московского транспорта. «В частности, для удобства пассажиров будет выстроено новое здание железнодорожных касс. Перед зданием вокзалам будут установлены современные остановочные павильоны и организована отстойно-разворотная площадка со зданием конечной станции наземного городского пассажирского транспорта», - поясняется в сообщении.

Также на реорганизуемой территории появятся школа на 500 учеников, детские сады на 250 детей, а также корпоративный университет РЖД. Кроме того, на территории бывшего грузового двора будут построены офисные здания для размещения штаб-квартиры РЖД и других коммерческих структур (301 тыс. кв. м), медицинский центр (12 тыс. кв. м), гостиница (11,5 тыс. кв. м), фитнес-клуб (5,3 тыс. кв. м), библиотека (5 тыс. кв. м), объекты общепита (7,8 тыс. кв. м), типография (0,9 тыс. кв. м) и здание ГБУ «Автомобильные дороги» (2 тыс. кв. м).

В планах - и строительство новых улиц и дорог общей протяженностью 3,35 км. Для велосипедистов будут организованы велодорожки длиной 1,7 км и велопереезды через ж/д пути, добавили в пресс-службе.