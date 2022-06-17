Мэр Москвы Сергей Собянин упростил порядок согласования перепланировок. Об этом сообщила в пресс-служба мэра и правительства Москвы.

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«Правительство Москвы упростило порядок проведения переустройства и (или) перепланировки квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении.

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В соответствии с постановлением срок действия решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки увеличен с 12 до 18 месяцев, что призвано снизить количество повторных обращений за продлением согласования. Также количество членов приемочной комиссии сокращено с четырех до двух: инспектора Мосжилинспекции и заявителя.

Уточняется, что участие представителей проектной организации в работе приемочной комиссии требуется только в случае, если при переустройстве и (или) перепланировке были затронуты несущие конструкции. Ранее приемочная комиссия состояла из инспектора, заявителя, представителей проектной организации и организации, выполнявшей работы, при этом на заявителя возлагалась обязанность по обеспечению присутствия указанных лиц.

Также постановлением разрешена приемка работ с незначительными отклонениями от согласованного проектного решения. Если при выполнении работ были допущены отклонения, не затрагивающие общедомовое имущество, несущие конструкции, устройство или изменение границ санузлов, заявителю достаточно предоставить эскиз итоговой конфигурации помещения, который он может выполнить самостоятельно.

Помимо этого, в документе отменено требование о представлении договора на размещение некапитальных объектов, ранее необходимого при проведении работ по устройству входных групп в нежилые помещения.

Отменено требование о предоставлении протокола общего собрания собственников помещений при работах, затрагивающих общедомовое имущество, если ранее он в установленном порядке был передан на хранение в Мосжилинспекцию.