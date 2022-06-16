В Москве заработал крупнейший в России перинатальный центр

Крупнейший в России московский перинатальный центр на базе ГКБ №67 имени Л.А. Ворохобова, который ранее был задействован для лечения больных COVID-19, заработал по своему основному профилю, и в нем уже родились более 160 детей. Как рассказала в ходе визита в центр заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в новом центре будущие мамы смогут получать всю необходимую медпомощь — от планирования и ведения беременности до родов и выхаживания новорожденных и наблюдения детей раннего возраста.

Фото: соцблок правительства Москвы соцблок правительства Москвы

Площадь перинатального центра — 51,7 тысячи квадратных метров. Он рассчитан на 392 койки, в том числе 230 в акушерском стационаре и 100 в педиатрическом блоке. Кроме того, в центре действует 20 реанимационных коек для взрослых и 42 койки реанимации для новорожденных. Центр проектировался и строился с нуля, и это помогло рассчитать все необходимое для помощи по самым современным стандартам, а также обеспечить высокий уровень безопасности и комфорта подопечных.

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«В этом центре будущие мамы и малыши могут получить все необходимые медицинские услуги: начиная от планирования беременности, сопровождения во время, родов до выхаживания маленьких пациентов и сопровождения в первый период жизни. Очень важно, что центр будет специализироваться в первую очередь на помощи детям, которые рождаются раньше срока, с экстремально низкой массой тела и которые имеют различные пороки развития», — добавила вице-мэр.

Также, по ее словам, здесь помогают пациенткам из групп риска — женщинам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями органов дыхания, с эндокринной, хирургической патологией и различными травмами.

«У центра есть такие возможности, потому что он создан в структуре одной из ведущих многопрофильных больниц нашего города. Здесь есть возможность оказывать помощь мультидисциплинарными бригадами из специалистов практически любого профиля и одновременно как маме, так и пациенту», — сказала Ракова.

Как отметила заммэра, в перинатальном центре установлены тысячи экземпляров различного оборудования, в том числе более 200 единиц тяжелой медицинской техники экспертного класса.

В перинатальном центре доступны самые последние технологии, существующие в мировой практике акушерства и гинекологии. Центр оснащен новейшими аппаратами КТ и МРТ, ангиографом, маммографом, двумя аппаратами искусственного кровообращения, одним стационарным и тремя передвижными рентгеновскими аппаратами, 29 аппаратами УЗИ, 44 инкубаторами для интенсивной терапии, 36 мониторами пациента, 30 неонатальными мониторами пациента, 31 наркозным аппаратом и более чем 40 аппаратами ИВЛ для новорожденных.

Кроме того, там организована комфортная среда для пациенток и их детей: все палаты являются маломестными, с удобной мебелью, собственными санузлами с душевыми кабинами и кнопками вызова медперсонала.

«Конечно, все возможности ничто без высококвалифицированной команды специалистов. Здесь работает поистине уникальный коллектив, настоящие профессионалы своего дела. Только один факт за прошлый год, который подтверждает все мои слова, — более процентов маленьких москвичей, которые родились с экстремальной массой тела менее килограмма, выходили специалисты именно этого учреждения. Всего здесь будут работать более полутора тысяч человек. Я очень надеюсь, что новые стены дадут им совершенно другие возможности и для развития, и для повышения качества оказания медицинской помощи как мамам, так и малышам», — подчеркнула Ракова.