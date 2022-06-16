Стали известны дата и место проведения Дня спорта в Москве

«Будет работать зона игровых видов спорта, где пройдут турниры по пляжному волейболу, футболу, стритболу для любительских команд и их болельщиков. Здесь же можно будет научиться играть в текбол — современную игру, в которой соединились футбол и настольный теннис», — сообщает «Московский спорт».