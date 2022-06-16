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6 минут назад

Стали известны дата и место проведения Дня спорта в Москве

Мослентаиещё 1

Дату и место проведения Дня спорта в Москве сообщила «Мосленте» автономная некоммерческая организация «Московский спорт». Организованное Департаментом спорта города мероприятие пройдет в «Лужниках» 25 июня и начнется в 10:00.

Стали известны дата и место проведения Дня спорта в Москве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Олимпийский комплекс "Лужники" на 12 часов заполнится десятками открытых площадок со спортивными активностями для всех желающих, а на сцене в течение 8 часов будут выступать звезды Русского Радио», — говорится в сообщении.

Для москвичей и гостей столицы будут доступны силовые тренировки, танцы, экстремальные виды спорта (паркур).

«Будет работать зона игровых видов спорта, где пройдут турниры по пляжному волейболу, футболу, стритболу для любительских команд и их болельщиков. Здесь же можно будет научиться играть в текбол — современную игру, в которой соединились футбол и настольный теннис», — сообщает «Московский спорт».

Более подробную информацию о мероприятии можно узнать на сайте.

Ранее Малышева назвала три правила выходного дня. Как оказалось, усиленные занятия спортом в выходные компенсируют пропущенные в будни тренировки.

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