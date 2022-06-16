Манул Тимофей «напал» на сотрудника Московского зоопарка, который пытался снять видео с животным. Об инциденте сообщается в Telegram-канале столичного зоосада, где размещено соответствующее видео.
«В этот день манул активно гулял по вольеру, наблюдал за посетителями и, казалось, совершенно не замечал оператора. Но в какой-то момент он начал приближаться. До кусь оставалось мгновение», – говорится в публикации.
Отмечается, что кот Тимофей отличается нелюдимым характером. Четвероногий обитатель зоопарка редко покидает свой домик и не стремится к общению с человеком.