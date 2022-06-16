Городскую сеть постаматов планируют запустить в Москве

«Установить постамат можно будет и в подъездах жилых домов. Решение по этому вопросу горожане смогут принять на общем собрании собственников. В перспективе городскую сеть постаматов планируют интегрировать с порталом mos.ru. С ее помощью москвичи смогут получать заказы из интернет-магазинов и осуществлять возврат, отправлять технику в сервисные центры, а одежду и обувь сдавать в ремонт или химчистку. Кроме того, современные устройства позволят отправлять и получать документы и даже оставлять вещи на хранение», - говорится в сообщении.