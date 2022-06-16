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37 минут назад

Городскую сеть постаматов планируют запустить в Москве

Агентство «Москва»иещё 2

Получать посылки в столице можно будет с помощью городской сети постаматов - устройства планируется разместить в библиотеках, музеях, фитнес-центрах и поликлиниках, а также в вестибюлях станций метро, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров, на парковках и транспортно-пересадочных узлах. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Городскую сеть постаматов планируют запустить в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Установить постамат можно будет и в подъездах жилых домов. Решение по этому вопросу горожане смогут принять на общем собрании собственников. В перспективе городскую сеть постаматов планируют интегрировать с порталом mos.ru. С ее помощью москвичи смогут получать заказы из интернет-магазинов и осуществлять возврат, отправлять технику в сервисные центры, а одежду и обувь сдавать в ремонт или химчистку. Кроме того, современные устройства позволят отправлять и получать документы и даже оставлять вещи на хранение», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в столичных постаматах будут действовать единые требования к качеству обслуживания клиентов.

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