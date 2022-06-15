Власти Москвы пока не рассматривали предложение по установке памятника предпринимателям

Речь идет о рассмотрении на заседании Художественно-экспертного совета по скульптуре и на Комиссии по монументальному искусству при Московской городской думе

Власти Москвы пока не рассматривали предложение об установке памятника, посвященного российскому предпринимательству. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в Таганском районе Москвы установят памятник российскому предпринимательству, он будет расположен между налоговой и кладбищем. Новый памятник будет символизировать историю российской торговли и людей, стоящих за ней.