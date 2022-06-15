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21 час назад

Власти Москвы пока не рассматривали предложение по установке памятника предпринимателям

ТАСС

Речь идет о рассмотрении на заседании Художественно-экспертного совета по скульптуре и на Комиссии по монументальному искусству при Московской городской думе

Власти Москвы пока не рассматривали предложение об установке памятника, посвященного российскому предпринимательству. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в Таганском районе Москвы установят памятник российскому предпринимательству, он будет расположен между налоговой и кладбищем. Новый памятник будет символизировать историю российской торговли и людей, стоящих за ней.

"Предложение об установке памятника, посвященного российскому предпринимательству, до настоящего времени не рассматривалось на Комиссии по монументальному искусству при Московской городской думе. На заседании Художественно-экспертного совета по скульптуре, монументальному и декоративному искусству при Мосгорнаследии эскизный проект памятника также не рассматривался", - сказал собеседник агентства.

Новости Москвы,Предпринимательство,Мосгордума,Правительство Москвы,
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