В «Кузьминках» открылось новое пространство «Садик-огородик»

«В парке «Кузьминки» начал свою работу новый проект «Садик-огородик» - это удивительный сад с цветниками, огородом, теплицами. В этом месте можно погулять, посмотреть, как выращивают те или иные растения, узнать об их истории и технологиях возделывания, а также самим поучаствовать в уходе за рассадой. <…> Здесь представлено более 100 видов растений: от зеленого горошка, декоративной тыквы и лука-батуна до георгин, мелиссы и княженики», - говорится в сообщении.