В «Кузьминках» открылось новое пространство «Садик-огородик»

На территории столичного парка «Кузьминки» открылось новое пространство «Садик-огородик», где все желающие могут вырастить собственные овощи. Об этом сообщила пресс-служба парка.
«В парке «Кузьминки» начал свою работу новый проект «Садик-огородик» - это удивительный сад с цветниками, огородом, теплицами. В этом месте можно погулять, посмотреть, как выращивают те или иные растения, узнать об их истории и технологиях возделывания, а также самим поучаствовать в уходе за рассадой. <…> Здесь представлено более 100 видов растений: от зеленого горошка, декоративной тыквы и лука-батуна до георгин, мелиссы и княженики», - говорится в сообщении.
Отмечается, что посетители парка могут принять участие в мастер-классе по росписи камней, сделать свой собственный домашний филиал огорода, освоить практические навыки по выращиванию рассады из семян. Кроме того, всех желающих приглашают арендовать собственную грядку на весь летний сезон.
«На территории «Садика-огородика» оборудована уникальная сенсорная тропа, которую каждый желающий сможет преодолеть босиком. Состав дорожки: песок, сосновая кора, морская галька, керамзит, валуны, шишки и многое другое. В завершении посещения гости смогут отдохнуть за чашечкой ароматного чая из трав, собранных в саду», - пояснили в пресс-службе.
«Садик-огородик» работает ежедневно без перерывов и выходных с 10:00 до 20:00 по адресу: Тополевая аллея, д. 10.