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1 час назад

В Москве сохранят знаменитый мурал Дмитрия Пригова

Мослента

О сохранении знаменитого мурала поэта-концептуалиста Дмитрия Пригова в Москве сообщил в личном Telegram-канале главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Стала известна судьба знаменитого мурала Дмитрия Пригова в Москве
Фото: агн москваагн москва

Арт-объект представляет собой стихограмму «АЯ», нанесенную на торец одного из многоэтажных домов в районе Беляево. Изображение планировали закрасить в ходе капитального ремонта, однако Кузнецов поддержал местных жителей, выступивших против уничтожения стихограммы.

«Будут выполнены работы по ремонту торцевой части фасада (с нанесенной монументально-декоративной росписью), будут проведены штукатурные работы с последующим восстановлением мурала. Подрядной организацией к данным видам работ привлечены художники, которые изначально наносили мурал. Планируемый срок завершения работ — осень 2022 года», — прикрепил Кузнецов цитату пресс-службы столичного Фонда капитального ремонта.

Ранее главный архитектор столицы дал оценку своему предшественнику. По словам собеседника издания, при Александре Кузьмине были запущены панельные застройки в столице, которые еще долго будут на нас «давить своей однообразностью».

Новости Москвы,Дмитрий Пригов,Александр Кузьмин,Сергей Кузнецов,
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