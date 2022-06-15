Стала известна судьба знаменитого мурала Дмитрия Пригова в Москве

О сохранении знаменитого мурала поэта-концептуалиста Дмитрия Пригова в Москве сообщил в личном Telegram-канале главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

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Арт-объект представляет собой стихограмму «АЯ», нанесенную на торец одного из многоэтажных домов в районе Беляево. Изображение планировали закрасить в ходе капитального ремонта, однако Кузнецов поддержал местных жителей, выступивших против уничтожения стихограммы.

«Будут выполнены работы по ремонту торцевой части фасада (с нанесенной монументально-декоративной росписью), будут проведены штукатурные работы с последующим восстановлением мурала. Подрядной организацией к данным видам работ привлечены художники, которые изначально наносили мурал. Планируемый срок завершения работ — осень 2022 года», — прикрепил Кузнецов цитату пресс-службы столичного Фонда капитального ремонта.