В Центре воспроизводства Московского зоопарка на свет появился детеныш сычуаньского такина. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного зоосада, где размещен ролик с животными.
«Он появился на свет 28 апреля, но долгое время мы могли наблюдать только издалека. К новорожденному допускались только ветврачи и киперы, чтобы не тревожить маму. Детеныш – а это оказался самец – чувствует себя прекрасно, и уже пасется вместе со взрослыми на просторах уличного вольера», – говорится в публикации.
Малыш проживает в вольере с отцом и детенышем, который появился на свет в прошлом году. Между обитателями вольера нет никаких конфликтов. Младший брат чувствует себя в безопасности со старшим сородичем.