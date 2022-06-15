«Он появился на свет 28 апреля, но долгое время мы могли наблюдать только издалека. К новорожденному допускались только ветврачи и киперы, чтобы не тревожить маму. Детеныш – а это оказался самец – чувствует себя прекрасно, и уже пасется вместе со взрослыми на просторах уличного вольера», – говорится в публикации.