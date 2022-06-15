Названы три самых популярных пляжа Москвы

«В Москву, наконец, пришло настоящее лето, и многие предпочитают проводить время у воды. За эти выходные на автобусах до городских пляжей доехало около 300 тысяч пассажиров, а самым популярным направлением стал Серебряный Бор — туда автобусы отвезли более 78 тысяч человек», — заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.