Бюст певицы Жанны Фриске установят в столице в нынешнем году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе проекта «Память народа: во имя мира», в рамках которого создается монумент.

«В ближайшее время в Москве установят бронзовый бюст Жанны Фриске. Это проект обсуждался еще год назад, и вот основа памятника, наконец, готова», — говорится в сообщении.

Скульптор Салават Щербаков рассказал, что для детального воспроизведения мимики и внешности артистки он распечатал сотни ее портретов.

«У нее очень выразительные глаза, в них искра. Где-то они сострадательные, а где-то — полные счастья и жизни. Это же не сыграешь, это надо прочувствовать», — объяснил член союза художников.

Президент Национальной премии «Память народа: во имя мира» Оксана Бондарева добавила, что несмотря на то, что на памятниках обычно фиксируют строгое выражение лиц, бюст Фриске решено было сделать с улыбкой на лице, так как в жизни певица всегда излучала радость.

Жанна Фриске — российская певица, актриса и телеведущая, солистка группы «Блестящие», известна также по фильмам «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Кто я?». Умерла в возрасте 40 лет в июне 2015 года от рака головного мозга.