Переходившего дорогу лося в Лосином острове сняли на видео

Лось переходил дорогу в районе национального парка «Лосиный остров» на глазах у людей. Гуляющие в парке заметили животное, которое направлялось из одной части леса в другую. Снятое ими видео публикует Telegram-канал «Москва с огоньком».

На кадрах видно, как парнокопытное пересекает проезжую часть, не обращая внимание на присутствие людей. Сохатый неспешно выходит из чащи и, перейдя дорогу, направляется к кустам.