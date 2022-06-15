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1 час назад

Переходившего дорогу лося в Лосином острове сняли на видео

Александр Кузьмин

Лось переходил дорогу в районе национального парка «Лосиный остров» на глазах у людей. Гуляющие в парке заметили животное, которое направлялось из одной части леса в другую. Снятое ими видео публикует Telegram-канал «Москва с огоньком».

На кадрах видно, как парнокопытное пересекает проезжую часть, не обращая внимание на присутствие людей. Сохатый неспешно выходит из чащи и, перейдя дорогу, направляется к кустам.

По данным национального парка, на его территории обитает 40-50 особей. Некоторые из них нередко выходят к жилым массивам.

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