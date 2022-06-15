В Театре Наций в Москве произошел пожар. Снятые очевидцами кадры с места происшествия опубликованы в Telegram-канале «Москва 24».
«Горит Театр Наций в Петровском переулке, сообщают наши подписчики. На месте работают экстренные службы», – говорится в публикации.
В столичном ГУ МЧС России опровергли информацию о возгорании.
«В ходе проведения разведки пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что произошло срабатывание системы порошкового пожаротушения. Признаков пожара не обнаружено. Сведений о пострадавших не поступало», – отмечается в сообщении ведомства.