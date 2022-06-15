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36 минут назад

Появилось видео с места пожара в Театре Наций в Москве

Александр Кузьмин

В Театре Наций в Москве произошел пожар. Снятые очевидцами кадры с места происшествия опубликованы в Telegram-канале «Москва 24».

«Горит Театр Наций в Петровском переулке, сообщают наши подписчики. На месте работают экстренные службы», – говорится в публикации.

В столичном ГУ МЧС России опровергли информацию о возгорании.

«В ходе проведения разведки пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что произошло срабатывание системы порошкового пожаротушения. Признаков пожара не обнаружено. Сведений о пострадавших не поступало», – отмечается в сообщении ведомства.

Новости Москвы,Пожары,Происшествия,Видео,МЧС России,
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