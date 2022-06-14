Грозовая туча, которая несет в Москву тропический ливень, подходит ближе к городу. Видео с ливнями из разных районов Москвы прислали очевидцы и зрители телеканала "Москва 24".

К сильным осадкам добавится ветер с порывами до 17 метров в секунду. Экстренные сообщения выпустили московские спасатели, комплекс городского хозяйства и Дептранс.