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39 минут назад

Фестиваль фотографий «Золотая черепаха» пройдет в Новой Третьяковке с 14 октября по 20 ноября

Агентство «Москва»

С 14 октября по 20 ноября в Новой Третьяковке пройдет международный фестиваль фотографий «Золотая черепаха». Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В Москве пройдет фестиваль фотографий «Золотая черепаха»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Москве продолжается активная подготовка к международному фестивалю фотографий «Золотая черепаха». Он пройдет в Новой Третьяковке на ул. Крымский Вал с 14 октября по 20 ноября 2022 года», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в этом году мероприятие планируют провести в новом формате.

«В этом году нас ждет новый формат. На площадке фестиваля будут проводить экскурсионные программы для детей. В составе групп их будут сопровождать профессионалы своего дела, включая экологов, биологов, зоологов. Планируем, что фестиваль в таком формате посетит не менее 2,5 тыс. человек», - приводятся в материале слова президента фестиваля Андрея Сухинина.

Еще одним новшеством этого года станет мультимедийный формат, уточнили в департаменте. Благодаря ему зрители смогут погрузиться в атмосферу дикой природы.

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