В Москве пройдет фестиваль фотографий «Золотая черепаха»

«В этом году нас ждет новый формат. На площадке фестиваля будут проводить экскурсионные программы для детей. В составе групп их будут сопровождать профессионалы своего дела, включая экологов, биологов, зоологов. Планируем, что фестиваль в таком формате посетит не менее 2,5 тыс. человек», - приводятся в материале слова президента фестиваля Андрея Сухинина.