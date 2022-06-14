В Москве пройдет фестиваль фотографий «Золотая черепаха»

С 14 октября по 20 ноября в Новой Третьяковке пройдет международный фестиваль фотографий «Золотая черепаха». Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
«В Москве продолжается активная подготовка к международному фестивалю фотографий «Золотая черепаха». Он пройдет в Новой Третьяковке на ул. Крымский Вал с 14 октября по 20 ноября 2022 года», - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в этом году мероприятие планируют провести в новом формате.
«В этом году нас ждет новый формат. На площадке фестиваля будут проводить экскурсионные программы для детей. В составе групп их будут сопровождать профессионалы своего дела, включая экологов, биологов, зоологов. Планируем, что фестиваль в таком формате посетит не менее 2,5 тыс. человек», - приводятся в материале слова президента фестиваля Андрея Сухинина.
Еще одним новшеством этого года станет мультимедийный формат, уточнили в департаменте. Благодаря ему зрители смогут погрузиться в атмосферу дикой природы.