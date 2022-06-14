Москвичам пообещали "поджаривающий Европу" антициклон

Москву и Подмосковье накроет антициклон, который принесет с собой волну зноя. Об этом со ссылкой на прогноз главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой пишет «Комсомольская правда».

По словам синоптика, на этой неделе москвичей ждет комфортная погода, которая «в точности соответствует климатическим нормам».

«Со среды и до субботы, 15 - 18 июня, в столице +22…+23 градуса, в некоторых районах пройдут короткие дожди. Их принесет циклон, центр которого расположен над Кольским полуостровом», - рассказала она.

Однако затем в центральную Россию придет антициклон, который «сейчас поджаривает Европу». Днем 19 июня столбики термометров поднимутся до 27 градусов, а 20 июня уже до +29.

«В Европу по западной периферии антициклона поступает раскаленный воздух из Африки, поэтому зной там экстремальный. До средней полосы России дотянется лишь гребень антициклона», - пояснила Татьяна Позднякова.

Она заверила, что экстремальных температур в Москве не будет.

«Мы ожидаем максимум +30 градусов. Хотя для мегаполиса и это очень жарко», - констатировала метеоролог.