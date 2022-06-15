Жителям Москвы стала доступна быстрая доставка посылок на дом

В программе участвует все столичные отделения почты. Вызвать курьера, который принесет посылку прямо на дом или, наоборот, отнесет ее в отделение, можно в официальном приложении или на сайте. «Почта России» уточняет, что уже в июле проект запустят и в других российских городах.