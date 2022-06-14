Среди участников распределят 1380 мест по 64 адресам во всех округах столицы.

Фото: М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На mos.ru начался прием заявок на участие в ярмарках выходного дня. На бесплатные торговые места могут претендовать владельцы фермерских и личных хозяйств, а также индивидуальные предприниматели и юридические лица. Результаты отбора будут опубликованы 23 июня. Среди участников распределят 1380 мест по 64 адресам во всех округах столицы.

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«Заявочная кампания продлится пять дней и завершится 18 июня в 23:59 по московскому времени. Для участия в отборе необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru и отправить заявку онлайн. Результаты пользователи смогут увидеть в личном кабинете», — рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

Вторая ярмарочная сессия в этом году пройдет с 1 июля по 25 сентября. Ярмарки будут работать по пятницам, субботам и воскресеньям. Жители смогут приобрести качественные продовольственные товары отечественных сельхозпроизводителей. Адреса ярмарок публикуют на портале открытых данных и сайте проекта «Наш город».

Чтобы направить заявку на участие, необходимо в каталоге услуг для бизнеса выбрать «Предоставление места на ярмарке выходного дня». Физическим лицам для подачи заявки понадобится стандартная учетная запись на mos.ru. Результаты заявочной кампании можно узнать как на mos.ru, так и на порталах Департамента торговли и услуг города Москвы и ГБУ «Московские ярмарки».

Места на ярмарках предоставляются по принципу очередности. Они достаются тем, кто раньше подал заявку и при этом соответствует требованиям. Те, кому не хватит мест, будут включены в лист ожидания. Если в течение торговой сессии появятся свободные места, их предложат следующим по списку заявителям.

У продавцов на ярмарках должны быть с собой документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, медицинские книжки установленного образца с полными данными медицинских обследований и другие документы, предусмотренные законодательством, которые при необходимости понадобится предоставить организаторам ярмарки или уполномоченным должностным лицам.