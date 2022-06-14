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1 час назад

Иммерсивные концерты «Музыка Москвы» запустят на ВДНХ 15 июня

Вечерняя Москваиещё 1

В среду, 15 июня, на ВДНХ пройдут иммерсивные концерты в рамках проекта «Музыка Москвы». Об этом во вторник, 14 июня, сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

Иммерсивные концерты «Музыка Москвы» запустят на ВДНХ
Фото: Александр Авилов / АГН МоскваАлександр Авилов / АГН Москва

— С 15 июня на ВДНХ стартует проект иммерсивных концертов «Музыка Москвы» — живая музыка, которая через звуковой пульт и радиопередатчик транслируется в наушники каждого гостя. Мероприятия под открытым небом будут проходить в амфитеатре Третьего Каменского пруда, — говорится в сообщении.

Так, 15 июня в 20:00 перед зрителями выступит фингерстайл-гитарист, лауреат международных конкурсов Регина Бахритдинова. Иммерсивные концерты, как уточняется, будут проходить два-четыре раза в неделю. Посещать подобные мероприятия могут взрослые и дети с шести лет, сообщает сайт ВДНХ.

Напомним, что около 400 тысяч тысяч горожан и гостей столицы провели свое время на территории ВДНХ в период праздничных выходных, с 11 по 13 июня. К слову, этим летом на выставке пройдет более 30 различных мероприятий, которые могут посетить все желающие.

Также стало известно о проведении Moscow Jazz Festival 13 июня. В рамках фестиваля выступят более 700 артистов.

Новости Москвы,ВДНХ,
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