Иммерсивные концерты «Музыка Москвы» запустят на ВДНХ

В среду, 15 июня, на ВДНХ пройдут иммерсивные концерты в рамках проекта «Музыка Москвы». Об этом во вторник, 14 июня, сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва Александр Авилов / АГН Москва

— С 15 июня на ВДНХ стартует проект иммерсивных концертов «Музыка Москвы» — живая музыка, которая через звуковой пульт и радиопередатчик транслируется в наушники каждого гостя. Мероприятия под открытым небом будут проходить в амфитеатре Третьего Каменского пруда, — говорится в сообщении.

Так, 15 июня в 20:00 перед зрителями выступит фингерстайл-гитарист, лауреат международных конкурсов Регина Бахритдинова. Иммерсивные концерты, как уточняется, будут проходить два-четыре раза в неделю. Посещать подобные мероприятия могут взрослые и дети с шести лет, сообщает сайт ВДНХ.

Напомним, что около 400 тысяч тысяч горожан и гостей столицы провели свое время на территории ВДНХ в период праздничных выходных, с 11 по 13 июня. К слову, этим летом на выставке пройдет более 30 различных мероприятий, которые могут посетить все желающие.