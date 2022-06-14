В Москве после реконструкции открыли восемь поликлиник

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале объявил об открытии после реконструкции восьми обновленных поликлиник в разных районах столицы, в частности, начала работать детская городская поликлиника №104 в центре города.

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«Открыли после реконструкции восемь обновленных поликлиник по всему городу: в районах Ивановское, Царицыно, Бибирево, Южное Бутово и три в Юго-Восточном округе. В центре заработала детская городская поликлиника №104 на Таганке. Практически полностью перестроили ее основное здание в Сибирском проезде. Там теперь работает новейший рентгеновский комплекс и четыре аппарата УЗИ, во дворе установили детскую площадку», - говорится в сообщении.

Мэр отметил, что в 2018-2019 годах, когда только задумывалась массовая реконструкция поликлиник, было много сомнений. «По сути, нам предстояло разобрать и затем заново собрать больше 200 зданий. Но здесь были важны качественные улучшения, которые просто невозможны в старых условиях», - написал Собянин.

Он подчеркнул, что каждая новая поликлиника - не только стильный интерьер. «Это десятки единиц нового оборудования, коллективы медперсонала. И в конечном счете - более доступная и качественная медицинская помощь», - говорится в сообщении.