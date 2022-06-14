Пассажиры и сотрудники московского метрополитена помогли мужчине, упавшему на рельсы на станции «Полежаевская». На инцидент обращает внимание Telegram-канал «Москва с огоньком», в чьем распоряжении оказались снятые очевидцами кадры.

На записи видно, как мужчине помогают забраться на платформу до прибытия поезда. Рядом находятся сотрудники полиции. Судя по видео, оказавшийся на путях человек не пострадал.