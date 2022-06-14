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39 минут назад

Очевидцы помогли упавшему на пути мужчине в метро Москвы. Видео

Александр Кузьмин

Пассажиры и сотрудники московского метрополитена помогли мужчине, упавшему на рельсы на станции «Полежаевская». На инцидент обращает внимание Telegram-канал «Москва с огоньком», в чьем распоряжении оказались снятые очевидцами кадры.

На записи видно, как мужчине помогают забраться на платформу до прибытия поезда. Рядом находятся сотрудники полиции. Судя по видео, оказавшийся на путях человек не пострадал.

Ранее сообщалось об обрушении части сцены под танцорами во время концерта на Дне города в Калужской области.

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